17日越盾兑美元中心汇率下降5越盾

越通社河内——2月17日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22229越盾，较前一交易日下降5越盾。



在汇率波动幅度为 /-3%下，今天各家银行美元兑越盾汇率上限为22806越盾，下限为21562越盾。



各家商业银行的美元汇率较昨日上午同一时间小幅波动。8时20分，越南外贸股份商业银行（Vietcombank）将美元买入价和卖出价分别定为22735越盾与22805越盾，较昨日同一时间上涨5越盾。



越南投资发展银行（BIDV）将美元买入价和卖出价上调5越盾，分别为22735越盾与22805越盾。



越南科技及商业股份银行（Techcombank）美元买入价为22710越盾，较前一日上调10越盾；卖出价22810越盾，较前一交易日保持不变。（越通社-VNA）