103个企业和企业家荣获“2016年越南最佳贸易服务企业”奖

越通社河内——“2016年越南最佳贸易服务企业”奖总结颁奖仪式于4月22日上午举行，103个最佳企业和企业家获奖。这是《工贸报》第7年举办的评选活动，旨在鼓励与表彰从事越南2007年加入世界贸易组织时所承诺开放的11个贸易服务行业及领域的企业和企业家，包括环境服务、分销服务、金融服务、建设服务、信息服务、综合经营服务、旅游服务、运输服务、卫生-社会服务、教育服务和文化娱乐服务等。在荣获“2016年越南最佳贸易服务企业”奖的企业和企业家中，跻身“2016年最佳贸易服务企业”前十强包括越南投资发展银行（BIDV）、捷信集团越南有限责任公司、DOJI金银宝石集团股份公司、Vingroup、越南畜牧股份公司、越南TRAPHACO股份公司、胡志明市图书发行股份公司(FAHASA)、胡志明市贸易合作社联合会（Saigon Co.op）、河内饮料啤酒总公司（Habeco）、Intimex股份公司等。