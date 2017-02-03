黎光廉降至世界第32位

越通社河内——据《越共电子报》报道，国际棋联2月2日更新了世界棋手最新等级分，越南棋手黎光廉不能保持在世界30强。黎光廉在美国大学国际象棋锦标赛（2017年1月初收官）中发挥欠佳而被扣6个等级分，他的等级分下降至2712分。



黎光廉在美国大学国际象棋锦标赛中以2胜4和的战绩获4分居第14位，但是战平等级分更低的选手使他被扣6等级分。目前黎光廉以2712等级分位居世界第32，较1月份下降2位。另外一名棋手是阮玉长山以2629等级分位居世界第166。



来自挪威的世界棋王卡尔森（2838）在维克安泽未能完成帽子戏法，等级分小降2分，继续排名世界第一。意大利棋手卡鲁阿纳（2827）和美国棋手苏伟利（2822）已逐渐迫近，卡尔森世界第一的宝座受到了前所未有的威胁。



全世界等级分最高的女棋手仍是现任棋后中国棋手侯逸凡（2651），目前排名第105位。（越通社-VNA）