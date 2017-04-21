“黄沙和长沙群岛归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展在广南省举行

越通社河内——4月21日，广南省信息传媒厅与会安市人民委员会联合举行“黄沙和长沙群岛归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展暨2017年越南图书日活动。组委会在“黄沙和长沙群岛归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展展示从越南、中国和西方国家收集关于越南海洋岛屿主权的150张地图和资料文件，包括中华民国政府1917年、1919年和1933年印刷的三本地图集以及伦敦传教团1908年给中国清朝印刷的一本地图集，以及19张越南阮朝朱版御批，23本古书和汉喃字文件、外语文件以及诸多资料图片、实物和印刷品等，证明越南对黄山和长沙两个群拥有主权。图书展区内，组委会设计展示和推介数千种图书，涵盖文学、儿童书、经济、外文原版等图书。会安市人民委员会副主席阮文山表示，此展有助于当地市民、工作人员、学生和游客深入了解越南对黄沙和长沙拥有的主权，从而为激发各阶层人民，特别是年轻一代的爱国主义热情以及捍卫国家海洋岛屿主权的认识与责任作出贡献。此外，图书日活动也体现图书的重要性以及为建设社区阅读文化作出贡献。“黄沙和长沙群岛归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展暨2017年越南图书日活动将持续到4月24日。（越通社—VNA）