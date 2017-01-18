马来西亚与日本进一步加强信息和通讯技术领域的合作 越通社 2017年1月18日 - 8:31:00 打印 附图（图片来源：越通社） 越通社吉隆坡——马来西亚与日本一致同意进一步加强信息和通讯技术（ICT）领域的合作，以加强灾害和网络安全管理工作。 日本总务大臣高市早苗（Sanae Takaichi）17日在马来西亚行政首都布城（Putrajaya）与该国通信和多媒体部部长拿督斯里（Salleh Said Keruak）签署一份合作备忘录。据此，双方承诺举行联合演习，以加强打击网络恐怖主义的措施。 马方希望开发日方的技术和学习借鉴成功经验。 马来西亚与日本的合作备忘录也提及广播和电视台的合作。（越通社-VNA） 相关信息 泰国拟向俄罗斯购买数十辆T-90坦克 越南外交部副部长：经贸投资合作是越美关系的核心 东盟秘书长黎良明：东盟发展应适应新形势新要求 越共中央总书记阮富仲出席第72次全国公安会议 越通社评选2016年世界十大新闻事件 阮善仁同志访问河内市特工军官学校 越南公安部长苏林访问泰国 菲律宾民众对总统杜特尔特的满意度高 马来西亚 日本 信息 网络安全 恐怖主义 您对这篇文章的评论？ 提交 取消