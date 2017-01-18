马来西亚与日本进一步加强信息和通讯技术领域的合作

越通社吉隆坡——马来西亚与日本一致同意进一步加强信息和通讯技术（ICT）领域的合作，以加强灾害和网络安全管理工作。日本总务大臣高市早苗（Sanae Takaichi）17日在马来西亚行政首都布城（Putrajaya）与该国通信和多媒体部部长拿督斯里（Salleh Said Keruak）签署一份合作备忘录。据此，双方承诺举行联合演习，以加强打击网络恐怖主义的措施。马方希望开发日方的技术和学习借鉴成功经验。马来西亚与日本的合作备忘录也提及广播和电视台的合作。（越通社-VNA）