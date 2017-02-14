马来西亚与新加坡成功逮捕34名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人 涉及金额超过2160万令吉



越通社吉隆坡——越通社驻马来西亚记者报道，马来西亚与新加坡警察成功逮捕“非洲骗局”诈骗案的34名嫌犯，涉及在新加坡与马来西亚5个州进行诈骗行为，涉及金额超过2160万令吉（约合500万美元）。

马新两国警方于2月6日至10日期间展开联合行动并成功抓捕上述嫌犯。

马来西亚全国商业罪案调查总监阿克里沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）透露，被捕的34名嫌犯中有13名非洲人、13名马来西亚妇女、7名新加坡人和1名印尼妇女，他们年龄均在22至67岁期间。

阿克里沙尼表示，非洲男人以民办高校学生的身份入境马来西亚，而马来西亚妇女以银行账户持有人身份盗用国家机关名义诈骗别人。

“非洲骗局”诈骗集团由非洲人为首，其通过脸书(Facebook)、Instagram、推特（Twitter）和微信（Wechat）等社交网进行诈骗。

外媒报道，受害者以妇女为主，嫌犯会通过网络与她们接触，并假装跟她们交往。交往期间，嫌犯表示邮寄礼物，或甚至表示会来探望他们。



此时，嫌犯会要求受害者通过银行户头转汇资金，以释放被扣留在海关的礼物或嫌犯本人。



嫌犯在网上假装成医生、专业人士，到世界各地交友。之后，嫌犯会要求对方继续投资，给他贷款。嫌犯其实并没有打算要还钱，每当还钱的时间一到，他们就会失联。嫌犯在赢得对方的信任后，会以不同的模式来进行诈骗。

（越通社——VNA）