“椰子虾虎鱼”是专门在水椰树丛里生活的一种淡水鱼。这种鱼的名字来源于此。

以前，老家有一片苍茫的水椰子园。我们小孩子一下课回家后就拿着鱼竿去钓虾虎鱼。这种鱼非常爱吃虾饵和虫饵，只要诱饵一放，虾虎鱼马上上钩。有时候我们喜欢跳进水里，轻轻地把手伸进水椰茎，把虾虎鱼一条条抓起，有的水椰茎里甚至能抓到7-8条虾虎鱼。如果耐心地把被老鼠咬落在沟渠里的那些椰子壳多翻一翻，说不定也能抓到一大把。告诉你，抓虾虎鱼也讲“技巧”，因为鱼皮光滑，一摸住就要把鱼头往下按，否则一松手鱼会跑掉。



椰子虾虎鱼可作为煮粥、烧烤、红烧鱼或者煎鱼等的食材，其中最好吃的一道菜应该是香辣烤虾虎鱼。这一道好菜最难且最辛苦的环节无疑是鱼的初步处理，也就是刮鳞这个环节。这种鱼鱼身比较软，尺寸只有大脚趾这么大，因此，想把鱼鳞去干净是很难的一件事。乡下人想办法用木炭把鱼鳞又快又干净地去掉。越多越好的把木炭粉撒在鱼上，在地上擦一擦，鱼鳞将全部掉下来。现在人们常把鱼放进渔网里使劲擦，几分钟过后鱼鳞就全都刮净了。接下来，把鱼洗干净，再用刀把鱼鳃和内脏摘除。

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初步处理之后，用适量的西宁盐巴、鸡精和少许柠檬，腌制几分钟。然后用椰子杆做的串肉扦串起来，置于木炭上炙烤。在烧烤之前，最好把一点猪油或植物油撒在上面，既能避免食物粘在烤盘上面，又能给这道菜带来鲜香的味道。虾虎鱼肉既嫩又甜，盐巴的咸味和辣味使得鱼肉更加香醇合口。这道菜可作为下酒菜，但也能和饭及香菜一起食用。（越通社-VNA）