题为“胡志明思想与越南革命，凯山•丰威汉思想与老挝革命”的研讨会在万象举行

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，8月30日，越南胡志明国家政治学院、越南社会科学翰林院、老挝国家政治行政学院及老挝国家社会科学院在老挝首都万象联合举行题为“胡志明思想与越南革命，凯山•丰威汉思想与老挝革命”的研讨会。这是四个机关于2016年10月签署四方学术合作协议框架内的活动之一。

老挝人民革命党中央书记处书记、中央宣训部部长吉乔•凯坎匹吞，越南驻老挝大使阮伯雄，前老挝人民革命党中央政治局委员、前政府副总理宋沙瓦•凌沙瓦，越共中央委员、越南胡志明国家政治学院院长、教授、博士阮春胜，老挝人民革命党中央委员、老挝国家社会科学院院长苏贡显，老挝人民革命党中央委员、老挝国家政治行政学院院长彤沙丽•梦耨嵋，越南社会科学翰林院院长、教授、博士阮光舜以及上述四个机关众多专家学者一同出席。

吉乔•凯坎匹吞在研讨会上致开幕词时强调，胡志明主席和凯山•丰威汉主席均是越南和老挝人民的最伟大领导人、最杰出的思想家和理论家。两位主席均是越老两国所有革命阶段取得胜利的决定性因素，是亲手缔造并精心培育越老伟大友谊、特殊团结及全面合作关系的人。



因此，本次研讨会不仅在进一步丰富两党理论与实践宝藏，而且还为完善各自党和国家的政策以及成功制定主张路线提供服务，有助于不断提升两党理论方面上的合作效果，给两国人民带来实实在在的利益。

在温馨、坦诚及建设性氛围中，越老两国100多名理论家、科学家及实践家在研讨会上作了40多份报告并提出许多意见，具体且深入评价并分析两国杰出领导人的思想。据此，肯定胡志明思想对越南革命以及凯山•丰威汉思想对老挝革命所作出的巨大贡献及其作用和意义。



【胡志明思想与凯山·丰威汉思想成为越老两国思想的基础】



与会代表一致同意，上述四个机关乃至越老两国应在研究、宣传及教育胡志明思想与越南革命，凯山•丰威汉思想与老挝革命中加强学术分享与交流，旨在为当前新阶段革命事业提供服务。

胡志明国家政治学院院长阮春胜在致闭幕词时表示，本次研讨会为四个机关继续加大研究合作、对接及分享力度提供机会，为进一步推动四个机关今后合作全面且有效发展，为庆祝越老建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年作出切实贡献。（越通社—VNA）