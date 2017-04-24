题为“旅居瑞士越南青年知识分子与祖国家乡”座谈会在日内瓦举行

该座谈会吸引众多从事信息技术、金融、能源、交通基础设施等领域的越南知识分子以及在世卫组织、世贸组织等国际组织工作的越南高级专家等参加。

座谈会上，与会代表分享信息技术、金融、基础设施建设等领域的专业知识，同时介绍在日内瓦国际组织工作的知识分子各方面的情况。



在发表总结性讲话时，杨志勇大使对知识分子所做出的贡献，其中包括成立旅居瑞士越南知识分子互联互通制度的倡议等表示肯定。他建议，应经常举行各项交流活动，并表示，越南驻日内瓦代表团和越南驻日内瓦大使馆愿为越南知识分子为国家的发展贡献力量搭建桥梁。（越通社——VNA）