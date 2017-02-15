顺化古都从4月22日起开始夜间开门迎客

越通社承天顺化省——顺化古都遗迹保护中心透露，从2017年4月22日起， 顺化古都“大内之夜”将开始夜间开门迎客，开门时间为19时到22时，为越南中部遗产旅游创造新亮点。 夜间门票价格相当于白天价格，其中对越南游客的票价为12万越盾（约合6美元），对国际游客的票价为15越盾（约合7美元）。参加“大内之夜”旅游活动，游客有机会参观午门、中道桥、太液湖、世庙、延寿宫、长生宫等顺化皇城的波光粼粼景色，观看顺化皇城古老仪式、宫廷舞以及宫廷游戏等，参观顺化五个世界遗产以及各遗迹的展览会，从而体会顺化的文化。此外，游客还有机会亲身体会顺化传统手工艺和参加内务府、延寿宫、长生宫的活动。大内是阮朝政治中心，是游客前来顺化古都时不可错过的旅游目的地。除了举行“大内之夜”旅游活动外，承天顺化省还努力采取许多强有力的措施，旨在发展旅游业和服务业，如吸引对高端旅游区投资的大型项目。顺化古都遗迹保护中心上述举动有利于吸引游客，从而实施至2020年接待游客量达500万人次和至2030年接待游客量达700万人次，力争至2020年将承天顺化省发展为全国和地区最热门的旅游目的地之一，至2030年将承天顺化省打造成为世界著名文化遗产城市等的目标。（越通社-VNA）