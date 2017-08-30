越通社河内——据越南韩国商会透露，46.1%的韩国企业表示未来将继续加大对越南的投资力度。此外，71%的韩国企业对越南的经营管理活动表示满意。最大投资商越南计划投资部外国投资局的数据显示，截至2017年6月底，韩国投资商对越投资项目共有6130个，占外国投资商对越投资项目的25.9%；注册投资资金545亿美元，占外国对越投资总额的17.7%。凭借这一结果，韩国已成为对越投资的120个国家和地区中的最大投资者。仅在今年前6月，韩国投资商对越投资资金达到49.5亿美元，占外国投资商对越投资总额的25%。前计划与投资部副部长、外国投资企业协会主席阮卖教授认为，韩国企业的投资项目大多数均有效运营，其对越南经济社会发展产生积极影响。例如，韩国三星集团目前对越投资资金高达140亿美元，成为对越投资的最大投资商，其为越南约14万名劳动者提供就业机会。大展望对吸引韩国投资商投资的展望作出评价时，阮卖教授表示，目前诸多韩国的全球性企业以及中小型企业希望加大对越南的投资力度。外国投资企业协会近期陪同韩国企业代表团对平定省仁会经济区进行实地考察。考察结束后，部分韩国企业希望对该工业区投资，其中包括一项太阳能领域的大项目。越南韩国商会主席柳坑下（Ryu Hang-ha，音译）透露，许多韩国企业代表与本协会取得联系，希望了解越南的投资环境，其中，加工制造业、能源等领域备受关注。建立外交关系25年来，越韩两国的关系不断蓬勃发展，为两国经济发展注入动力。两国已签署自由贸易协定，其为两国双边贸易额不断增加做出贡献。柳坑下先生强调：“许多韩国企业正选择越南成为新的投资目的地，因此，今后韩国企业对越的投资资金将继续呈现增加趋势”。虽然韩国企业十分关注并对越南的投资环境给予高度评价，但柳坑下先生指出，在越南开展投资的韩国企业目前也遇到一些困难，诸如缺乏优先吸引投资的项目及领域的相关信息、语言的障碍、招商引资政策尚未完善等。因此，若要真正成为韩国投资商的第一个投资目的地，越南需继续克服上述的不足，从而营造一个透明且颇具吸引力的投资环境。（越通社-VNA）