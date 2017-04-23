韩国国会议长访越有助于推动越韩战略合作伙伴关系迈上新台阶

越通社河内——应越南国会主席阮氏金银之邀，韩国国会议长丁世均（Chung Sye Kyun）将于4月24日至26日率领韩国国会高级代表团对越南进行正式访问。越韩两国自1992年12月建立外交关系以来不断将两国关系提升到新的水平，具体为 2001年8月将两国关系提升至“二十一世纪全面伙伴关系”，其后于2009年10月继续将两国关系提升至全面伙伴关系，此举彰显两国领导和人民推动越韩两国各领域务实合作再上新台阶的决心。多年来，越韩战略合作伙伴关系保持蓬勃发展势头，同时不断向纵深发展，两国高层互访频繁。除了政治关系外，两国经济合作关系也呈现强劲发展态势，尤其是经贸、投资、发展援助、旅游、劳务等领域。截至目前，韩国已崛起成为越南最重要的经济伙伴之一，而越南也逐渐成为韩国的重要伙伴。韩国对越投资项目5500个，注册资金逾500亿美元，成为越南最大投资来源国。韩国三星集团、现代(Huyndai)、LG、浦项制铁公司(POSCO)、SK集团、乐天集团、锦湖 - 韩亚(Kumho - Asiana)等各大集团已对越进行投资。韩国成为越南合作发展领域的最重要伙伴，是对越提供双边援助的第二大来源国。目前两国正商讨签署2016-2020年阶段信贷框架协议，其中韩方预计向越提供总额为150亿美元的官方发展援助贷款(ODA)。此外，越韩有关核电、能源与工业部长级混合委员会，政府间关于经济合作混合委员会等各双边合作机制继续保持顺利发展。2016年越韩双边贸易额达432亿美元，同比增长17.7%。于2015年1月20日生效的越韩自贸协定已为按照两国高层领导2013年签署的协定实现2020年前将双边贸易额提升至700亿美元的目标注入新动力。目前，在韩国的越南人达14万人以上，而旅越韩国人约14万人，他们对进一步巩固和加强两国友谊、互相了解及合作关系扮演重要桥梁作用。与此同时，两国民间交流与文化交流也迅速发展，两国经常举行友好交流活动，增进互相了解和加深政治互信。两国40多个省市和地方已签署并有效开展各项合作协议。两国正加快民事和贸易领域的《司法互助协定》谈判进程，维护各自国家公民在对方国的合法利益，让他们在对方国的工作和生活更舒心创造便利。两国国会之间的友谊与合作关系在双边和多边层面上均得到巩固与发展，对推动越韩战略合作伙伴关系作出积极贡献。自2006年，两国国会就签署合作协议，该协议成为双方构建长期稳定友好合作关系的重要法律文件。此前，2013年7月原越南国会主席阮生雄率领国会高级代表团对韩进行正式访问期间，双方重新签署该文件。近期，两国均举行新一届国会换届选举，近四个任期以来，越南国会主席和韩国国会议长均保持经常性互访和接触，各级代表团互访及友好议员小组务实高效运行。目前两国国会秘书处保持良好合作关系。韩国国会议长丁世均和国会高级代表团在两国举行纪念越韩建交25周年系列活动之际对越进行正式访问，对推动越韩战略合作伙伴关系向前发展作出积极贡献。此访期间，双方就两国、两国国会在未来的双边合作问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。（越通社—VNA）