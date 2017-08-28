越通社后江省——最近，包括波兰欧洲生态食品集团（Euro Eco Food）和荷兰国际贸易（越南）公司和湄公珍珠股份公司（Mekong Pearl JSC）组成的欧洲投资者代表团已来到后江省寻找投资商机。后江省人民委员会副主席阮文俊在会见该代表团时已介绍了该省人口、自然条件、基础设施、优惠政策等情况，并认为该省交通基础设施和物流中心较为适合投资者拟实现的各项目。获悉，波兰投资者拟在后江省兴建波兰伏特加酒（Vodka）和安全鸡肉生产厂。如果条件便利，投资者将在该省兴建越波工业区。目前，国内外40个投资者正对后江省各工业区和产业集群进行投资，投资项目43个。该省正呼吁投资者对农业、农产加工、工业、绿色能源和物流等领域的投资。此外，后江省人民委员会副主席阮文俊近日会见韩国全罗南道企业协会代表团。阮文俊介绍说，后江省农业潜力巨大，因此该省十分注重呼吁投资者加大对农业生产、农产加工和风能、太阳能等绿色能源项目的投资力度。后江省十分关注吸收来自韩国企业的投资资金，承诺将为该国企业乃至其他国家企业前来投资创造最为便利条件。然而他也要求各家企业在开展经营活动遵守环保相关法律规定。据介绍，韩国全罗南道企业协会成员企业50家。预计50家小型企业将参加该协会。他们主要从事农业、工业、食品、药品和食品加工等领域。（越通社—VNA）