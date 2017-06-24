Haeseung Shin表示，芹苴市是韩国在太原省、北宁省、河内市、朔庄省、芹苴市和胡志明市等6个省市促进投资活动旅程中的第五站。韩国代表团已同芹苴市人民委员会、人民议会、综合医院、九龙环美医院和从事建筑业的部分公司领导举行工作会谈，进而了解该市对外国企业实施的关于医疗卫生和建筑等领域的招商引资机制和政策。

Haeseung Shin表示希望今后芹苴市继续为韩国企业投资兴建医疗设备制造厂，开展医疗设备和医用材料进出口和分销活动给予关心和帮助。此外，韩方还希望对芹苴市建筑产业、工厂建材供应、建筑顾问及工程监理等领域投资。

芹苴市人民委员会副主席张光淮南高度评价芹苴市与韩国关系近段时间呈现良好发展势头。韩国目前在对芹苴市投资的地区和国家中位居首榜。

为韩国乃至外国企业营造便利的投资环境，除了推进行政审批改革外，该市还注重推进基础设施建设，尤其是注重开展医疗与教育的项目。

2016年，芹苴市举行了多项投资促进活动，加强与韩国合作关系，集中于建设智慧城市、高科技农业和高质量教育培训体系等。

据芹苴市外务厅，在经济合作关系，截至2017年5月，韩国企业赴芹苴市投资项目累计达9个，注册资金达2.47亿美元。此外，芹苴市正在开展由韩国提供总额130亿美元援助的4个非政府组织项目，涉及儿童与妇女保健、为出境之前的越南媳妇进行韩语和韩国文化培训等方面。

至于商品进出口方面，2016年，芹苴市对韩国出口额达950万美元，从韩国进口690万美元。2017年前4月，该市对韩出口额达210万美元，主要出口商品为水产品、纺织品服装、肥料、化学品，从韩国进口额达170亿美元，主要进口药物材料、肥料、布料和纺织原辅料等。（越通社—VNA）