越通社河内——越南农业与农村发展部最近已推出“农业结构调整计划”，旨在推动农业产业可持续发展。

按照该计划，对各种农产品重新规划，从而满足市场的需求成为实现农业可持续发展的目标之一。然而，每个产业仍需进行具体规划。

目前，越南农业生产仍处于相对性的规划，在市场变动时，畜牧业、稻米业、胡椒产业和农作物产业等将遭受影响，许多产业影响较为严重。

东南部畜牧业协会主席、雄仁集团总经理武孟雄认为，消费者对每种产品的需求有限和均衡分配。因此，农民和企业在生产产品时不认真研究市场将导致产品过剩现象。届时，消费者就要帮助农民和企业销售产品。这种现象将影响到其他农产品的销售。因此，为了实现各种产品的均衡，企业和农民需生产产量需保持在一定的水平，不许自发生产。他同时认为，最重要的问题是各地方需遵守各省市所制定和政府所批准的总体规划。

同奈省植物种植和保护支局支局长陈林生认为，需发挥各行业协会在这一方面的作用。各协会应提出预测，从而引导企业与农民配合生产具有可持续性的农产品。

农业与农村发展部副部长陈青南认为，除了该部推出各种农产品生产区和生产面积外，各省的地方政府应对每种产品提出生产配额，要求各合作社严格遵守。为了能实现该工作，地方政府应提出具体制裁措施和加大管理力度。此外，各产业协会需对各企业提出生产和收购配额，从而形成企业与农民收购与销售坚稳的连接。

此外，发展农场和合作社模式将为连接价值链、汇集大量商品、便于对每种产品的数量和质量以及生产成本等奠定基础。

目前，九龙江三角洲地区各省正着力发展农场模式和有效利用各生产面积。具体，坚江省农场数量625个，总面积7400公顷，为1万名劳动者带来就业机会，年均收入达7.7万亿越盾。



农业与农村发展部部长阮春强表示，今后，该部将对农业产业各领域的规划、战略、规模和结构进行核查并调整，确保符合于每个地方的优势，预测每个市场的需求。此外，该部将朝着农民集中式的方向继续革新和发展集中式的合作社和农场模式，从而进行优质产品大规模生产，销售产品，将农产价值链与全球销售系统对接，提高农产品的国际竞争力等。（越通社—VNA）