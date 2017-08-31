《革命之路》作品价值研讨会在胡志明市举行

越通社胡志明市——值此《《革命之路》》作品问世90周年之际，8月30日，胡志明市市委宣教部与市干部学院联合举办《革命之路》的永续价值与越共中央政治局第5号指示落实情况的科学研讨会。

研讨会是理论研究者和实践工作者介绍落实中央政治局第5号指示的信息和经验。会上，与会代表强调了《革命之路》对越南革命事业和当今国家建设与发展事业、整党建党工作和党员干部培训工作的理论和实践价值。代表们还讨论《革命之路》对年轻一代的革命道德培养，对建党整党工作的不朽价值。

《革命之路》收集了革命家阮爱国（即胡志明主席）于1925至1927年在中国广州越南青年革命同志会干部培训班授课的内容，是越南革命路线的指南针。《革命之路》体现了越南领袖阮爱国在革命理论方面的才华，是越南革命理论的宝库。



【题为“胡志明思想与越南革命，凯山•丰威汉思想与老挝革命”的研讨会在万象举行】

胡志明市干部学院院长阮黄银表示，阮爱国已强调了革命方法起着极为重要的作用。为了做到扎一点，需拥有强大的共产党组织。

胡志明市干部学院胡志明思想和党建系讲师阮高林认为，至今，这部作品仍具有理论方面的价值。《革命之路》的价值不仅在于体现了越南共产党在当时历史时期的领导路线，而且在今日的国家建设事业中，我们仍可运用这些经验。（越通社—VNA）