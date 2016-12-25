集中资金推动中部地区可再生能源发展

越通社河内——越南工商部透露将拔出81.5万亿越盾来开展2020年重负地区可再生能源发展规划。

该规划将集中发展并网小水电站、并网风电、工业生物质发电、太阳能电、网外供电、开发可再生能源来服务供电等6大领域。



贸易专家已高度评价中部地区小水电和风电对国家可再生能源发展目标做出巨大贡献。此外，小水电和风电还有效满足该地区经济和社会发展对电力的需求，确保中部和西原地区政治、社会稳定和边境安全保障。

因此，中部地区可再生能源发展战略将集中开发与国家电网并网的小水电潜力，关注考虑防洪、生活用水供应、农业灌溉水供应等综合利益。此外，大力开发风电潜力，充分挖掘该地区领先全国的地区的优势和潜力。另一方面合理开发其他可再生能源。

此外，该规划还鼓励开展就地可再生能源发电项目，并对这些项目推出各优惠投资政策。这些项目将向各特困乡村居民、网外项目供电。 国家将推出各优惠政策，鼓励各经济成分参与可再生能源生产、经营和技术转让，从而尽快提高可再生能源使用率，满足当地供电需求。

工商部表示，该规划的发展定向是就快兴建规划中个小水电项目并将其投入运行。与此同时大力推进和资助风电、生物质发电等项目展开。鼓励各城市、乡镇投资兴建垃圾收集与处理发电系统。（越通社—VNA）



