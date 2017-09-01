陈大光在仪式上发言时强调，颁发70年党龄纪念章是党、国家和人民对前国家主席阮氏萍为民族解放、国家统一、越南社会主义祖国建设和保卫事业立下的功勋和做出的贡献予以的认可和高度评价。



陈大光指出，无论在什么岗位，阮氏萍都彰显共产党员的气魄，绝对忠于党、祖国和人民，全心全力服务党和民族的革命事业，出色完成被交付的任务，不辜负党、国家和人民的信任。





前国家主席阮氏萍对70年忠贞不渝地跟随党并完成党所交付的所有任务表示自豪。当阮氏萍退休之后已参加成立越南和平与发展基金会，尽力为党和国家做出贡献。她承诺将继续当好党员、好公民，并为国家尽力尽责。



阮氏萍（别名阮洲沙）生于一个富有爱国传统的家庭。1944年17岁时参加各项革命运动，1947年入党。在从事革命的过程中，她先后担任多个要职。1992年至2002年，阮氏萍担任国家副主席。（越通社—VNA）