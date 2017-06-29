陈大光会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科

越通社莫斯科——越通社特派记者报道，当地时间6月28日下午（河内时间28日晚），对俄罗斯进行正式访问期间，越南国家主席陈大光会见了俄罗斯联邦委员会主席马特维延科（Valentina Matvienko）。会见时，陈大光对首次以越南国家主席的资格访问俄罗斯感到高兴，同时感谢俄罗斯领导人和人民对越南代表团给予的热情接待。陈大光高度评价马特维延科主席今年2月对越南进行访问的结果，同时希望，俄罗斯联邦委员会继续协助俄罗斯各地推动与越南各省市的合作关系发展，符合于两国的潜力与需求。陈大光重申，越南一向重视并优先推动越南与俄罗斯全面战略伙伴关系发展，对双方政治互信日益增强以及俄罗斯领导人为推动俄越关系走向深入作付出的努力表示满意。陈大光相信，在当前的工作岗位上，马特维延科将继续为巩固与增强俄罗斯联邦委员会与越南国会乃至越俄关系做出贡献。马特维延科强调，陈大光主席此次访俄对越俄关系具有特别重要意义，同时相信此访结果将为推动两国关系全面发展注入强劲动力。马特维延科表示，两国议会间合作对两国关系的发展起着重要作用，双方希望两国在经贸关系上将继续实现新突破，努力实现2020年双边贸易额达100亿美元的目标。双方高度评价两国在能源、国防安全、教育培训、文化、旅游、科技等领域的合作成果，并重申，将继续在各国际场合上密切配合。值此机会，陈大光主席向俄罗斯联邦委员会主席马特维延科转达越南国会主席阮氏金银和越南领导人的亲切问候。（越通社-VNA）