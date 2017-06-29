越通社莫斯科——越通社特派记者报道，当地时间 6月29日上午（河内时间29日下午），越南国家主席陈大光会见了俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）。



陈大光对首次在国家主席的岗位上对俄罗斯进行正式访问并会见俄总理梅德韦杰夫感到高兴，同时感谢俄罗斯领导和人民对越南高级代表团给予的热情接待。



陈大光再次肯定越南一向重视并优先加强越俄全面战略伙伴关系，推动两国关系日益有效务实发展的一贯主张。

两位领导强调了推动两国全面战略伙伴关系迈上新高度的决心，同时就促进两国关系走向深入的措施交换意见并达成了一致。陈大光建议两国政府加强合作，有效展开越南与欧亚经济联盟自由贸易协定，实施各项贸易促进措施，旨在为促进两国进出口活动创造便利，为双方有效展开在对方国的投资合作项目互相支持。两位领导还对两国近段时间在国防安全、科学技术、教育培训、文化、旅游等领域的合作成果给予积极评价。陈大光感谢俄方为旅俄越南人稳定生活和工作创造便利。俄罗斯总理梅德韦杰夫对陈大光在国家主席的岗位上首次访问俄罗斯表示欢迎并给予高度评价。梅德韦杰夫强调俄罗斯一向把越南视为该国在亚太地区的优先合作伙伴之一。梅德韦杰夫认为，两国在各个领域上的合作关系，尤其是经贸合作近段时间正呈现积极态势，希望两国政府继续注重促进经贸投资合作关系发展。梅德韦杰夫还建议双方利用好越南与欧亚经济联盟自由贸易协定所带来的机遇。双方还对两国在各国际场合上的有效配合感到满意。梅德韦杰夫强调俄罗斯支持越南成功举办2017年APEC会议。值此机会，陈大光主席向俄总理梅德韦杰夫转达越共中央总书记阮富仲和越南领导人的亲切问候以及越南政府总理阮春福对梅德韦杰夫提出正式访问越南的邀请。* 当天上午，陈大光主席与夫人和越南高级代表团已前往胡志明广场，向胡志明主席塑像敬献鲜花。随后，陈大光在胡志明广场植下纪念树，前往莫斯科红场的无名战士纪念碑敬献花圈，入陵瞻仰世界无产阶级革命领袖弗拉迪米尔·伊里奇·列宁的遗容等。（越通社-VNA）