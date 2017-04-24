陈大光主席：越南追求经济社会发展时不忽略环境保护

越通社河内——越南国家主席陈大光4月24日下午在主席府会见正在访问越南的新加坡环境及水资源部长马善高(Masagos Zulkifli)。会见中，陈大光强调，新加坡一直是越南战略伙伴之一，相信马善高此访将为两国带来自然资源与环境领域的诸多合作商机。陈大光强调，其本人2016年8月访问新加坡和新加坡总理李显龙2017年3月访问越南以及两国各级代表团的互访活动有助于进一步深化两国战略伙伴关系。陈大光同时表示相信，两国领导人和两国人民的互相信任将为越新战略伙伴关系强劲发展发挥重要的推动作用。陈大光高度评价双边经贸投资合作成果，对新加坡成为越南第六大贸易伙伴和第三大投资商表示高兴。新加坡对越投资项目快速有效展开，创造诸多就业机会，同时为越南实现区域经济结构转型提供有效帮助。陈大光对两国一致同意在越南广治省兴建第八个越新工业园区（VSIP）和在岘港市开展伊通公园项目等表示高兴，并希望正在运行的越新工业园区将取得更多成功。谈到环保领域时，陈大光强调，环境保护是当务之急，绝不会以牺牲环境为代价来谋发展。在经济社会发展过程中，越南一直重视环境保护。越南希望学习借鉴新加坡环境和水资源管理保护以及绿色城市建设与发展等的经验。马善高表示，越新关系通过高层互访不断得到巩固，并强调，一系列越新工业园区已成为两国关系中的亮点，同时评价，越南呈现强劲发展势头并成为包括新加坡在内的外国投资商和国际游客的投资乐土和旅游目的地。马善高强调，一个国家的环境污染对其邻国乃至世界产生影响。他建议，在预计于2017年底在肯尼亚举行的联合国环境会议上，越南及东盟各国应明确阐述东盟对环境保护的观点。此观点将于今年9月在文莱召开的第十四届东盟环境部长会议上讨论。（越通社——VNA）