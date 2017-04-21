陈大光主席：越南一向主动积极参加联合国各项活动

越通社河内——4月21日下午在主席府，越南国家主席陈大光会见来越履新的联合国常驻越南协调员、联合国开发计划署（UNDP）驻越首席代表卡玛勒·马特拉（Kamal Malhotra）。



2017年标志着越南加入联合国40周年（1977-2017）的里程碑，同时也是展开2017-2021年阶段越南联合国共同战略计划的第一年。在全球安全秩序发展前景堪忧的背景下，陈大光希望联合国继续发挥其在维护世界和平与安全的作用，继续协助包括越南在内的各成员国有效展开“至2030年可持续发展议程”和关于气候变化的巴黎协定。陈大光感谢联合国邀请越南试点展开有关预防和应对厄尔尼诺现象的行动计划。



陈大光强调，越南承诺继续成为联合国积极且负责任的成员。越南将积极参加联合国维和行动，发挥好作为联合国经济社会委员会、国际法律委员会等机构的成员作用，大力支持一切联合国革新努力，其中包括“一个联合国”倡议，同时主动积极参加联合国各项活动，致力于建设一个和平与可持续发展的世界。



陈大光重申，越南将为联合国各机构举办活动创造便利；相信卡玛勒•马特拉将为推动越南与联合国的合作关系迈上新台阶做出积极贡献。



卡玛勒•马特拉强调，越南在联合国拥有特殊的地位。联合国希望越南政府尽早批准和签署2017-2021年阶段越南联合国共同战略计划。



卡玛勒•马特拉评价称，预防和应对厄尔尼诺现象的行动计划是一个良好倡议，为越南吸引有关应对气候变化的投资资金创造机会。此外，联合国将优先协助越南提升在地区乃至世界的经济竞争力。（越通社-VNA）