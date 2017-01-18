陈大光主席：胡伯伯的贺年诗是国家之檄

越通社河内——值此胡志明主席第一次在越南之声广播电台朗读贺年诗70周年（1947-2017）之际，越南之声广播电台1月17日晚在河内举行“江山的话语”艺术晚会。越南国家主席陈大光、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁等领导人一同出席。在抗法和抗美两场战争中，越南之声广播电台共14次疏散，以保障国家广播的安全。本台第一次疏散的地点是章美县凤州乡沉洞（又称龙仙洞）。在1947丁亥年除夕夜，胡志明主席在这里朗读贺年诗，通过越南之声向全国同胞、战士及国际友人拜年。胡志明主席的1947 丁亥年贺年诗：金星红旗迎风飘扬，抗战号角响彻江山。全民抗战，全面抗战，意志坚定，同心协力战士向上! 同胞向上!力量强大，人数众多。长期抗战，一定胜利!独立统一，一定成功!除了这首诗，他老人家共创作了22首贺年诗，容易记熟就是这些贺年诗的特征。胡志明主席的贺年诗不仅仅只是单纯的贺年内容，而且还是传给全党全军全民的号召鼓励声，也是对越南革命事业的灿烂前景作出神奇的预言，是革命战略的指导。尽管他老人家已离世，但其贺年诗及诗中的感情、思想永远留在越南人的心中。陈大光主席发言时激动不已地回顾胡志明主席的事迹并表示，在辞旧年迎新年的神圣时刻倾听他老人家的贺年诗，让人回顾越南民族过去豪迈激昂的历史并面向2017年的希望和梦想。陈大光主席强调：“胡伯伯的贺年诗是国家之檄！我们坚持走党和胡伯伯所选的道路，全力以赴落实越共十二大决议和关于整党建党，大力和全面推进革新事业，成功建设并牢牢捍卫越南社会主义制度的十一大、十二大四中全会决议。”（越通社—VNA）