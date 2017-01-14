陈大光主席登上番西邦峰出席升旗仪式

上述旗台在海拔3141米的番西邦峰顶上建设，旗杆高度25米。该旗台位于Sun集团在老街省沙巴县的“番西邦峰的传说”（Fansipan Legend）旅游群之中。

当天，陈大光主席走访慰问老街国际口岸边防哨所干部战士并向其赠送年货。陈大光主席对包括老街国际口岸边防哨所在内的老街省武装力量所取得的成绩表示祝贺并强调，越南革新30年来所取得的历史性成就离不开全党、全民以及人民武装力量的重要贡献。陈大光主席提醒，在国家发展过程中，机遇和挑战一直并存，因此全军全民须进一步发挥团结协作精神，不断努力创新并掌握好各发展机遇。

陈大光主席要求老街国际口岸边防哨所同当地各有关单位加大配合与合作力度，确保当地边境地区稳定和安全秩序，同时努力做好群众工作，取得当地各少数民族同胞的信任，从而完成被交给的任务。

此外，陈大光主席建议该边防哨所注重建设一支政治坚定、业务精通的干部队伍，同时与邻国边防哨所紧密配合，有效打击犯罪，共建和平、稳定、友好与发展的边界线。

同一天下午，陈大光主席一行还走访慰问老街口岸经济区干部人员并对其致以新春祝福。（越通社——VNA）



