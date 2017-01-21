陈大光主席春节前看望慰问第九军区武装力量

越通社芹苴市 ——1月21日，越南国家主席陈大光与中央工作代表团看望慰问第九军区武装力量干部战士并向其致以新春祝福。陈大光主席对第九军区武装力量在过去一年里所取得的成绩表示高兴。2016年，尽管还要面临诸多困难，但第九军区党委和司令部以积极创新精神多措并举出色完成任务，保持常备不懈的战备状态，主动掌握情况并作出准确的预测，为中央军委和国防部发挥好参谋助手作用，为保护好国家主权和领土完整，保障当地社会治安秩序等作出贡献。与此同时，第九军区与西南部事务指导委员会以及该地区12个省市党委和政府协调联动建设并巩固全民国防阵势。该军区培训、演习、纪律锻炼等工作取得积极进展，同时有效开展与第三军区、第五军区以及柬埔寨皇家军队所属的一些单位的交流合作活动。陈大光主席要求第九军区武装力量进一步加强研究分析工作，从而对在海上或边境地区发生的各种复杂情况作出预测，及时发现一切敌对势力、敌对分子的各种阴谋破坏活动并采取行之有效的应对措施，避免陷入被动状态，坚决保国家领土完整。陈大光主席还要求第九军区武装力量进一步提高与柬埔寨的国防对外工作效果，并同各边境省市党委和政府配合加强与柬埔寨军队和柬埔寨人民的团结和友谊，为建设一个和平、友好、稳定、合作与发展的边界线。陈大光主席也强调，在2017丁酉新春即将来临的背景下，第九军区武装力量需加强备战能力并有效指导有关机关单位开展安全、节省的过年方案。（越通社—VNA）