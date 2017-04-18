陈大光主席对2017年APEC领导人会议周筹备工作进行实地考察

当天上午陈大光出席2017年APEC领导人会议周倒计时启动仪式并亲手按下倒计时按钮。

陈大光对APEC领导人接待大厅、会议室、APEC工商咨询理事会（ABAC）对话会和工商领导人峰会（CEO Summit）举办地点、岘港国际机场新航站楼、国际新闻中心等服务于2017年APEC领导人会议周的各工程项目进行实地检查，并同2017年APEC国家委员会和岘港市人民委员会举行工作会谈。据悉，各项筹备工作已如期顺利开展并取得初步成果。

2017年APEC第一次高官会（SOM 1）及相关会议今年2月份在芽庄市举办后，各成员经济体对越南在各个方面的精心组织周密安排给予高度评价。

陈大光指出，承办2017年APEC 会议将为岘港市及中部以南地区乃至越南经济社会发展注入重要的动力。

陈大光强调，2017年越南APEC会议是越南新时期外交工作的重点，为推广宣传越南党和政府积极主动融入国际社会的主张做出贡献，并加强越南与各国的多边外交，同时进一步深化越南与地区乃至世界重要伙伴的双边关系，进而为越南带来在政治、经济、社会、贸易等方面的实实在在的利益，提高越南的国际威望。此外，这也是越南各地方和企业对外推介其潜力与优势，寻找新合作商机等的机会。



陈大光高度评价2017年APEC国家委员会及有关机构、各部委行业、岘港市领导、有关地方政府、企业在筹备工作中的协调配合。



陈大光要求有关单位确保各项准备工作如期进行，确保各工程项目的质量和施工进度，同时要保障交通安全，确保社会治安秩序，进而确保2017年APEC 会议的绝对安全。



此外，陈大光还要求各有关单位重视食品安全保障工作、推进宣传工作，让广大人民群众充分意识到2017年APEC 会议的重要性等。（越通社——VNA）