陈大光主席：大力加强越新两国司法改革领域的合作

陈大光主席强调，越南党、国家和人民一向重视对新加坡的关系。新加坡最高法院首席大法官梅达顺的此访对进一步加强越新两国最高法院的合作关系具有重要意义，其有助于深化越新战略伙伴关系。

陈大光主席表示，越南人民法院系统对根据越共中央政治局颁布的第49号决议落实司法改革战略具有核心作用。作为越共中央司法改革指导委员会主任，陈大光主席建议新加坡为越南提供培训，同时分享经验，协助越南法院提高审判的效益，尤其是希望新加坡与越南分享有关商务仲裁、国际争端等领域的经验。

陈大光主席对越新两国最高人民法院签署合作备忘录表示欢迎，并认为，双方应成立工作小组，以指导落实双方所达成的协议。此外，陈大光主席对东盟各国设立东盟首席法官理事会（CACJ）表示欢迎，并希望，东盟各法院之间的合作关系日益得以加强，为加强东盟团结统一做出贡献。

梅达顺表示，新越战略合作关系在包括司法领域在内的多个领域呈现良好发展态势。

梅达顺希望，通过新越两国最高人民法院签署合作备忘录，双方将在商务仲裁、将信息技术应用到管理与调控工作、发展人力资源、设立法院管理的共同标准等4个领域进行合作。梅达顺相信，此合作备忘录将成为新越两国最高人民法院进一步加强合作和分享经验新的里程碑。（越通社—VNA）