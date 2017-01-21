陈大光主席向安江省人民和武装力量拜年

越通社安江省——1月21日，越南国家主席陈大光率领中央工作代表团莅临安江省走访慰问该省话山县人民并向其赠送春节慰问品。值此2017丁酉新春即将来临之际，陈大光主席代表越南党和政府向话山县乃至安江省人民致以新春问候和美好祝福。陈大光主席对安江省所取得的发展成就给予表扬并强调，在越南国内仍遇到不少困难和挑战的背景下，安江省人民以团结协作和不断创新精神，迎难而上，在多个方面上取得积极进展。该省已努力做好招商引资、经济社会基础设施建设、新农村建设等工作，使农村面貌焕然一新，人民生活水平得到提高，国防安全和社会治安秩序得到保障等。陈大光主席指出，安江省贫困户比率仍较多，因此要求该省政府为优抚对象、贫困家庭给予更多关注，确保人人都能过好年。陈大光主席祝愿安江省人民在新的一年里能取得更多成绩，同全国人民一道努力实现快速可持续发展目标。其后，陈大光主席一行前往设在龙川市美和兴乡的孙德胜已故主席纪念区敬香。陈大光主席还探望慰问美和兴乡一些革命有功者并向其赠送春节慰问品。陈大光主席还探望安江省公安厅、军事指挥部、边防部队指挥部等武装力量干部战士。陈大光对该省武装力量完成确保社会治安秩序、及时发现一切敌对势力、敌对分子的各种阴谋破坏活动等任务给予表扬。陈大光主席要求安江省武装力量继续提高工作效果，为各级党委和政府当好参谋助手，打破敌对势力和反动分子的所有阴谋，同时与柬埔寨各有关单位携手共建越柬和平、友好、稳定、合作与发展的边界线。（越通社—VNA）