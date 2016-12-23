陈大光主席出席越德友宜医院成立110周年纪念典礼

越通社河内——12月23日上午，越德友谊医院举行成立110周年纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式。这是该医院第二次荣获一级劳动勋章。越南国家主席陈大光代表党和国家领导出席并发表指导性讲话，向该医院医生、干部及人员授予一级劳动勋章。越共中央总书记阮富仲、政府总理阮春福、国会主席阮氏金银和中央书记处常务书记丁世兄送来花篮祝贺。
在典礼上致辞时，陈大光主席表彰越德友好医院历代医生、人员和干部为人民保健工作所做出成绩和巨大贡献。
陈大光主席强调，越南刚迈进加快推进工业化、现代化和融入世界时期，因此，越南在迎来许多机遇的同时也面临着不少挑战。在此背景下，陈大光主席建议越德友谊医院乃至医疗卫生部门集中提高医疗质量，继续优化服务。
陈大光责成卫生部门集中发展先进医疗技术，满足人民不断增长的医疗保健需求，同时加大科研力度，将先进科技成果应用于治疗当中，注重加强培训工作，为提高医院和基层医疗卫生机构的医疗服务质量作出贡献。
陈大光强调，越南党和国家一向高度重视保护和增进人民健康，将对医疗的投入视为发展的投资。
目前，越德友谊医院设有一家医院、10个下属医疗中心、18个临床科室、8个亚临床科室和11间多功能厅。该医院手术室共50间以上，病床1500张以及拥有雄厚的资深专家队伍等。
值此越德友谊医院成立110周年之际，该医院举行医院院史馆、尊室松会堂、尊德郎会堂等竣工仪式。（越通社——VNA）