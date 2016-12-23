陈大光主席出席越德友宜医院成立110周年纪念典礼

陈大光责成卫生部门集中发展先进医疗技术，满足人民不断增长的医疗保健需求，同时加大科研力度，将先进科技成果应用于治疗当中，注重加强培训工作，为提高医院和基层医疗卫生机构的医疗服务质量作出贡献。

陈大光强调，越南党和国家一向高度重视保护和增进人民健康，将对医疗的投入视为发展的投资。

目前，越德友谊医院设有一家医院、10个下属医疗中心、18个临床科室、8个亚临床科室和11间多功能厅。该医院手术室共50间以上，病床1500张以及拥有雄厚的资深专家队伍等。

值此越德友谊医院成立110周年之际，该医院举行医院院史馆、尊室松会堂、尊德郎会堂等竣工仪式。（越通社——VNA）