越通社莫斯科6月29日——越通社特派记者报道，对俄罗斯进行正式访问期间，当地时间6月28日晚（河内时间28日晚间），越南国家主席陈大光在俄罗斯首都莫斯科河内-莫斯科多功能文化贸易中心和酒店（Incentra）会见了俄越友好协会和援越俄罗斯退伍军人协会代表。
陈大光强调，越南人民始终铭记俄罗斯人民为越南民族解放和建国卫国事业所提供的巨大帮助与支持。近70年来，虽然经历了许多困难与挑战，双方一直保持高度互信，两国人民怀有友好感情，是促进越俄全面战略伙伴关系的坚实基础。经过时间的洗礼，越俄这一特殊关系日益稳健发展，合作前景十分广阔。
陈大光强调，越南一向重视和优先发展与俄罗斯的全面战略伙伴关系。俄罗斯始终是越南值得信赖的朋友。陈大光对过去越俄关系的活跃发展，其中包括政治信任提升、双方高层领导互访频繁、经贸合作取得积极进展等感到高兴。越南与欧亚经济联盟签署自由贸易协定将为越南与俄罗斯乃至欧亚经济联盟成员的双边贸易额未来不断提升注入新动力。
陈大光希望并相信俄越友好协会和援越俄罗斯退伍军人协会会员继续举行富有意义的活动，与越俄退伍军人协会一道，架起两国人民友谊的桥梁，增进两国人民的相互了解和友谊，努力将越俄友好关系培育得万古长青、世代相传。
陈大光建议俄越友好协会继续为旅俄越南人社群稳定生活和工作，更好地融入当地社会以及不断巩固和加强越俄全面友好合作关系作出贡献。
*当天，越南国家主席陈大光和夫人亲切会见了旅居俄罗斯越南人社群和越南留学生代表。
陈大光介绍了越南近期发展情况以及越南在国际舞台上的威望与地位。他说，此访的目的是继续促进越俄全面战略伙伴关系向纵深发展，符合各自国家的发展和愿望，为地区与世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。
陈大光强调，越南共产党一贯主张将旅居海外越南人社群视为越南民族不可分割的部分，并为旅居海外越南人稳定生活、融入所在国主流社会、传承与发扬民族文化、心系祖国家乡等创造便利条件。
陈大光对旅俄越南人社群积极参与在越南举行的各项人道主义活动予以表扬，希望旅俄越南人社群继续团结协作，扮演好促进越俄传统友好关系的桥梁纽带作用。（越通社—VNA）