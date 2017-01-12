陈大光主席会见塔塔越南总经理印得罗尼·森古普塔

越通社河内——1月12日在，越南国家主席陈大光在主席府会见印度塔塔集团越南公司总经理印得罗尼·森古普塔（Indronil Sengupta）。陈大光主席评价，塔塔集团是对越投资的最大投资商之一，森古普塔为此贡献巨大。陈大光主席对该集团所取得的发展成就表示祝贺并强调，越南一向重视包括印度企业在内的外国投资商并将其视为越南经济的重要部分。越南正积极创新并健全经营法律框架，为对越投资的外国投资商创造便利条件。陈大光主席对塔塔集团扩大对越投资规模表示欢迎并相信，设在越南朔庄省的龙富二号热电站项目投入运行将有助于促进越印两国投资合作，为更多印度企业在越南投资兴业注入动力。陈大光主席强调，越南政府支持并将为塔塔集团开展龙富二号热电站项目并如期投入运行创造便利条件。陈大光主席表示，越印两国正积极参与各项双边和多边自由贸易协定，因此两国经贸投资合作潜力巨大。2017年是越印建交45周年和越印战略伙伴关系建立10周年。陈大光主席强调，两国有好的政治关系，尤其是2016年9月建立的全面战略伙伴关系将为两国企业加强合作打下重要基础。陈大光主席建议森古普塔总经理乃至塔塔集团有效利用合作机遇，为印度今早成为越南的最大投资商之一做出贡献。陈大光主席提议，塔塔集团应考虑对越南电力生产、机械制造、基础设施建设等领域开展新的投资项目，同时向印度企业推介越南的发展潜力与优势。陈大光主席相信，凭借上述措施，两国高层领导人所提出的双向贸易额达150亿美元的目标将早日得以实现。森古普塔向陈大光主席介绍塔塔（越南）公司经营情况并表示，该集团正加大对太阳能发电和风力发电等新的能源项目的投入力度，此外，该集团计划将开展咖啡加工、轻型卡车组装、农业设备供应等项目。（越通社——VNA）