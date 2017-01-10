阿联酋成为越南企业的潜力出口市场

越通社河内——近几年来，越南与阿联酋的双边贸易额呈较好增长之势。需求大和消费水平高的阿联酋正成为越南企业的潜力出口市场。对于农产品来说，由于自然条件不佳，阿联酋要大幅度依靠进口活动。据国际贸易中心（ITC）的数据，2014年阿联酋的蔬果进口额约达32亿美元，2015年进口额达26亿美元。阿联酋从20个国家进口蔬果，其中，主要进口市场包括美国、印度、南非。据越南海关的统计数据，2014年越南对该国的蔬果出口额仅达1420万美元；2015年达1620万美元。这未与两国贸易关系相称。但2016年越南的香蕉、芒果、火龙果、红毛丹、龙眼、山竹等多种水果已进军阿联酋市场并受到该国消费者的喜爱。此外，阿联酋对建材的需求也很大。近年来，阿联酋的建设项目日益增多，每年投资额高达数百亿美元。投资额最大的为基础设施、房地产、旅游和娱乐项目并集中在阿布扎比和迪拜。为了抓住这一良机，越南企业要增强贸易促进工作，加大对阿联酋的建材，特别是钢铁的出口力度。越南与阿联酋正促进对彼此的投资。越南计划及投资部外国投资局透露，阿联酋在越南有多个投资项目，其中主要为房地产项目。具体：Eta Sta房地产发展有限公司的项目，投资额达1.12亿美元；Essar Vietnam钢铁加工有限公司的项目，投资额达1600万美元；越南国际Naboodah有限公司的项目，投资额达600万美元。而越南在阿联酋的投资项目为3个，投资额达305万美元。目前，阿联酋是越南在中东地区中首要贸易合作伙伴之一以及是越南在世界的第7大出口市场。阿联酋对越投资额达40亿美元。目前有5000多名越南劳务人员在阿联酋工作。（来源：《越共电子报》）