阮氏金银主席出席海阳省重建20周年庆典

越通社海阳省——越南国会主席阮氏金银24日出席海阳省重建20周年庆典暨一级劳动勋章授勋仪式。据海阳省领导所作的报告，20年来，海阳省党部、政府和人民不断努力，度过种种困难，在各个领域取得显著成就。省年均经济增长率均高于全国平均水平。1997-2016年期间，海阳省经济年均增长率达9.3%。2016年，省国内生产总值较1997年增加16.2倍。截至目前，全省企业数量9500家，注册资金72万亿越盾；工业园区18个，其中正在运行中的工业园区为10个；外资项目325个，注册资金72亿美元。2016年，全省上缴国库达近11万亿越盾，较1997相比增加了25倍。人均收入水平不断改善，出口额日益提高。2016年全省出口额达近50亿美元。除了大力推进经济增长外，海阳省还十分关注促进本省农业、农村领域发展，在文化社会领域也取得了诸多成就。阮氏金银在仪式上向海阳省授予一级独立勋章，向一些先进个人授予国家主席勋章。在仪式上发表讲话时，阮氏金银对海阳省所取得的成就予以充分肯定。她强调，位于越南北部平原重点经济区，海阳省应充分发挥潜力优势，弘扬创新精神，凝心聚力谋发展。阮氏金银建议，海阳省应继续推进行政体制改革和司法改革，以推进国际化进程。与此同时采取果断措施，提升省级竞争力指数（PCI）；逐步推进经济结构调整，加强地区互联互通，丰富服务产品类型，以及关注人力资源培训，做好保障和改善民生工作，维护社会治安秩序，将该省建设成为美丽、繁荣与幸福的省份。（越通社-VNA）