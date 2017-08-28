越通社河内——值此越南国庆72周年（1945.9.2-2017.9.2）之际，8月28日在河内，越南祖国阵线中央委员会、科学技术部、越南科技协会联合举行2017年创新金册公布仪式暨“团结创新”竞赛运动启动仪式。越南政府总理阮春福出席并向获奖者颁发证书。继2016年越南创新金册成功之后，2017年，越南创新金册共筛选并发布各部门、各省及中央直辖推荐的141个科技创新项目中的72个。越南祖国阵线中央委员会主席陈青敏表示，越南创新金册中的创新作品均是典范工程项目，其中许多工程项目已得到广泛应用。陈青敏强调，越南创新金册的发布不仅有助于推崇全国科学家及科技成就，而且还激发越南智慧自豪感、各阶层人民劳动创新热情，从而加强沟通连接，巩固民族大团结，为国家可持续发展事业做出贡献。在仪式上，陈青敏已正式发起“团结创新”竞赛运动。该运动目的是鼓励和支持社会各阶层人员积极创新，为国家经济社会发展贡献力量。越南政府总理阮春福在仪式上强调，革新创新一直是全社会发展的动力。阮春福认为，在全球化时代以及世界步入第四次工业革命的背景下，革新和创新能力强的国家将有更多机会实现快速可持续发展。阮春福强调，越南党、国家一向注重促进革新创新，促进科学技术发展，为全国科学家充分发挥才能和为祖国贡献力量创造一切便利条件。阮春福评价说，“团结创新”竞赛运动有助于鼓励各阶层人民加强团结，呼吁全国科学家激发爱国精神、民族精神，为形成创新文化、对越南人的智慧和创新能力予以充分肯定等做出贡献。为了“团结创新”竞赛运动真正得到广泛展开，充分发挥每一个越南人的创新能力，阮春福建议越南祖国阵线中央委员会、各部委行业和地方政府继续有效落实党、国家关于科技发展的主张与政策，注重人力资源培训，高度重视国家和海外越南人才等等。此外，越南应继续核查并完善各项体制与政策，研究制定有助于实现科学技术突破的政策，利用第四次工业革命的趋势，打造出具有竞争力的产品，为国家工业化现代化事业做出切实贡献。阮春福表示相信，越南祖国阵线和成员组织的各项竞赛运动与活动，将有助于激发各阶层人民尤其是青年一代的创新兴趣，培养越南人的智慧才能，为建设民富、国强、民主、公平、文明的国家注入强劲动力。（越通社-VNA）