阮春福：政府一直关注确保劳动者生活和工作条件

越通社河内——28日下午，越南劳动总联合会领导在政府总部向政府总理阮春福报告了2016—2017政府与劳动总联合会工作配合规则落实情况和2017—2018年工作方向。阮春福强调，政府将为生产经营和创业活动创造最为便利的条件，从而更好解决就业问题。

阮春福强调，全国在经济和社会方面所取得的成就离不开工人阶级、劳动者和越南劳动总联合会的巨大贡献，高度评价近日劳动总联合会已展开许多具有意义的活动，如总理与工人对话活动，其有助于鼓励劳动者积极参加生产，从而逐步提高劳动者的生活水平，罢工和停工事件有所下降，劳动者的意见和建议得到解决等。

工会组织已对立法工作建言献策，具体工会组织已对182项法律草案、决定、通知等提出意见，经常关注保障劳动者的正当权益，确保劳动安全卫生。

阮春福强调，政府一直关注确保劳动者的生活和工作条件，建议劳动总联合会加大对政府 和总理指导意见和承诺落实情况的监督力度。阮春福同时还建议劳动总联合会需进一步努力确保劳动者的权益，同有关机关配合解决劳动者所面临的困难，为他们创造就业机会，特别是参加职业技能培训和职业导向等工作。

阮春福建议劳动总联合会应继续同有关机关举行政府、部长等与劳工对话活动，从而倾听和解决他们意见建议。他同时要求各级工会更加关注确保劳动者，特别是工人的工作条件和生活环境，各级地方政府与工会组织配合确保劳动者的生活。（越通社—VNA）