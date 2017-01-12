阮春福总理：需确保经济与文化和谐发展

阮春福总理评价称，2016年，党有关文化、体育和旅游领域的主张和路线及国家管理制度的完善工作取得诸多成果，如将旅游业发展成为尖锐经济产业的提案、《旅游法》等，此外，行政体制改革及管理中信息技术应用工作落实到位。

此外，文化、体育和旅游部门还举行丰富多样且颇具特色的文化艺术活动，其有助于广泛推介越南风土人情和文化特色，越南多个文化遗产被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

值得一提的是，2016年，联合国教科文组织正式将越南三府祀母信仰列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，将越南被联合国列入世界遗产名录的遗产总数提升至25个。越南体育在地区和国际赛事上取得诸多显著成绩。

至于2017年的工作任务，阮春福总理要求在确保经济与文化、促进社会进步与提高人民生活质量的协调发展以及选择性吸收人类文化的精髓，继承与弘扬民族优秀传统文化。在文化发展中，人类因素起着举足轻重的作用，其不仅是创新的核心而且还成为文化受益者和应享受者。

在全面发展道德、智慧和创新能力的同时需坚持依法从严打击非法违法行为及修正错误思想。文化部门需打造越南人新形象及打造一个蓬勃发展、深度融入世界且拥有健康的文化环境的国家形象。

在旅游方面，阮春福总理强调，需多措并举营造文明有序旅游氛围，同时制定旅游发展的制度与政策等。

会上，阮春福总理向原文化、体育与旅游部部长黄俊英授予二级独立勋章。（越通社——VNA）