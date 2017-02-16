阮春福总理：越南政府力争将和乐高科技园区建设成为科学之城

越通社河内——2月16日上午，越南政府总理阮春福、副总理武德儋和中央各部委、行业领导代表莅临和乐高科技园区调研。在会上发表总结性讲话时，阮春福总理强调，越南政府将颁发关于和乐高科技园区政策机制的新议定，其将成为一个重要基础，为具有特别重要作用的和乐高科技园区的活动创造便利条件，从而提高国家科技潜力。和乐高科技园区地处河内市石室和国威两县，占地面积1586公顷，越南政府力争将该园区建设成为科学之城，旨在吸引各投资商投资于高科技研究、发展与应用；人力资源培训；生物技术、信息传媒技术、新材料技术和自动化技术等领域。至今，和乐高科技园区共有78个生效项目，投资总额达逾60万亿越盾（约合26亿美元），占地面积346.5公顷，集中投资于高科技、培训、服务贸易和社会基础设施等领域。目前，36个项目已投入运营，2016年该园区进出口总额达24亿多美元，其中出口额达近13亿美元，进口额达12亿美元。目前，和乐高科技园区项目存在的问题是该园区仍剩下243公顷未得到征地拆迁，对基础设施建设与投资活动产生不少影响。阮春福总理要求科学技术部、和乐高科技园区管理委员会坚持所提出的定向和长期目标，展开各建设项目，在革新与创新的基础下，为国家经济的发展做出贡献，为越南进入第四次工业革命奠定重要前提。阮春福总理同时指出和乐高科技园区的一些不足之处，包括高新技术项目数量不多，征地拆迁工作进度缓慢、生产价值、附加值、出口额不高，为越南科技产业发展做出的贡献还不明显等。阮春福总理建议和乐高科技园区管理委员会领导积极创新思维和工作方式，塑造品牌形象，大力吸引投资。除了投资于基础设施建设外，应关注选择并吸引知识含量高的企业，关注促进人力资源培训工作，研究并提出吸引科学家的政策机制。阮春福总理强调，有关部委行业应凝心聚力推动和乐高科技园区发展，将其视为重点项目，优先部署投资资金，鼓励企业放心生产经营，在科学领域实现突破。阮春福总理强调，“政府总理或副总理每六个月将赴和乐高科技园区调研一次，为当地企业排忧解难”。阮春福总理希望和乐高科技园区发展成为越南未来的缩小模式，带头做好科技研究和应用工作，坚持以创新为发展动力。阮春福总理要求河内市政府同该科技园区管委会在2017年年内完成征地拆迁工作，早日健全该园区技术基础设施系统。同时关注环保工作，促进该园区可持续发展，并确保合乎首都和国家的发展规划。阮春福总理期待和乐高科技园区将发展成为信息技术、生物技术的创业中心，服务于国家可持续发展事业。（越通社-VNA）