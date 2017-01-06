阮春福总理：财政部门应在建设服务型政府和财政机关起到带头作用

越通社河内——1月6日下午，出席越南财政部门2016年工作总结和2017年工作部署视频会议，并发表指导性讲话时，越南政府总理阮春福要求“财政部门应制定具体的行动计划，在建设廉洁、行动、创新、服务型政府和行政机关起到带头作用。”政府副总理王廷惠以及中央各部委行业领导代表出席。2016年，虽然遭受自然灾害影响，地区和世界金融演变复杂，但以高度的决心和符合实际情况的措施，越南财政部门已取得诸多成就，其中最突出的是，国家财政收入超出既定目标。截至2016年底，国家财政收支差额约达1094万亿越盾，超出既定目标的79.6万亿越盾（约7.8%）。公债得到有效控制，确保公债不超过允许范围。2016年，财政部门已取得许多突出成果，为全国经济社会发展做出巨大贡献。阮春福总理评价说，财政部门在实施政府19号决议，深化行政改革，改善投资经营环境等方面走在前列。阮春福总理对财政部门全体干部人员所取得的成就及所作出的努力给予表扬，同时明确指出当前所存在的不足之处。阮春福总理认为，公债仍处于高位，国家财政收支不平衡，法律体制和金融政策仍存在许多不足，贸易欺诈现象日益复杂等。阮春福总理建议财政部应在实现国会所通过的2017年国家经济社会发展目标扮演核心地位。阮春福总理指出，国内生产总值增长6.7%，财政赤字额将至GDP的3.5%，通胀率控制在4%等的目标都是不容易实现的。因此，2017年，财政部既要用好财年政策工具，以保持宏观经济稳定，又要实现国家财政收入突破，以减少财政赤字，管理好公债，实现既定的增长目标。阮春福总理建议，财政部应采取果断的指导措施，要求各个地方、各个单位执行财政预算，对国家财政预算采取严格的管理措施，反浪费，减少经常性支出，发生国家预算损失时，应澄清个人和集体的责任，对违规行为进行严格处理等。阮春福总理指出，近段时间，越南政府、政府总理以及各部委行业和地方政府已努力深化行政改革，但尚未取得好的结果，因此政府总理要求，财政部门应制定具体的行动计划，在建设廉洁、行动、创新、服务型政府和行政机关起到带头作用。（越通社—VNA）