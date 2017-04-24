阮春福总理：茶荣省应采取突破性措施大力开展招商引资工作

越通社茶荣省——越南政府总理阮春福4月24日上午在茶荣省主持召开2017年茶荣省贸易旅游和投资促进会。越共中央政治局委员、祖国阵线中央委员会主席阮善仁，各部委行业以及数百家国内外企业等代表与会。阮春福在会议上发表讲话时认为，茶荣省土地肥沃，是富有发展潜力与优势的地方，在不久的未来有望成为南部地区乃至全国的新贸易中心，同时也是海产加工枢纽，拥有一个加入国内和全球生产价值链的高价值农业。同时，茶荣省还拥有漫长的海岸线，规模较大的渔场，此外该省水稻产量高以及富有风电和太阳能发电发展潜力。阮春福强调，茶荣省需要采取突破性措施，本着工业为农业服务、海产加工工业、价值链相连接以及打造地方品牌的方向对各工业区进行重新规划。茶荣省应在环保基础上吸引对再生能源、农业加工等工业领域的投资。政府和茶荣省将本着风险共当,效益共享的精神帮助投资者解决困难。茶荣省人民委员会主席同文林表示，茶荣省正采取有力措施来推进招商引资工作，同时该省与企业一道同行，为当地经济的发展贡献一份力量。目前，茶荣省吸引投资项目161个，其中内资项目32个，外资项目129个。值此机会，茶荣省人民委员会向包括5个内资企业和1个外资企业在内的6个企业颁发投资总额为5.43万亿越盾和150万美元的投资许可证。（越通社—VNA）