阮春福总理：茶荣省应致力成为适应气候变化的示范省份



越通社茶荣——越南政府总理阮春福4月23日出席茶荣省建省25周年纪念活动暨一级独立勋章第二次授勋仪式。

越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁、前国家主席张晋创、前政府总理阮晋勇等一同出席。

阮春福在仪式上代表党和国家领导人向茶荣省授予一级独立勋章。

阮春福表示，25年来，茶荣省党委、省政府和人民不断努力，克服种种困难，采取多种措施促进经济社会发展。该省经济年均增长率达11%，人均收入较1992年增加32倍，较2006年增加4倍，财政收入增加45倍；基础设施建设取得突破性进展。该省各国家重点工程项目开始落地见效，为当地经济社会发展作出积极贡献。

阮春福表示，茶荣省应力争成为九龙江三角洲地区的中等发达省份和适应气候变化的示范省份，将智慧农业与深加工产业相结合，与朔庄省加强沟通，促进战略对接，充分挖掘双方的潜力与优势，共促发展。

阮春福建议茶荣省继续改善营商环境，力争到2020年将全省企业数量提升为5000家。此外，该省应重视环境保护工作，采取措施应对自然灾害、气候变化和海平面上升等问题；关心优抚对象、国家有功者和高棉族同胞的生活，传承与发扬地方文化特色，推进民族团结、宗教和顺，为国家的发展贡献力量。（越通社-VNA）