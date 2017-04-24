阮春福总理：茶荣省应投入发展虾类精养模式

越通社河内​——越南政府总理阮春福同政府工作代表团4月23日下午赴茶荣省调研并同该省领导班子举行工作会议。会上，阮春福认为，在面临种种困难的背景下，出发点很低的茶荣省已经迎难而上并取得一些值得鼓舞的成绩，尤其是在建设新农村、普及初等教育、调集全社会投资资金等方面上。提及经济社会发展措施时，阮春福指出，农业仍是茶荣省的主要发展行业，具体是高质量大米、高产水稻，甚至是营养大米等产品。阮春福认为，茶荣省应加大虾类精养力度，旨在挖掘该省的优势。他要求，茶荣省加强把高技术应用于虾类养殖工作，旨在提升产量及经济效益。与此同时，拥有遗产、遗迹区、少数民族同胞的传统文化特色，尤其是高棉族文化特色等优势的该省应关注维持与发挥上述优势，旨在在推进旅游业发展的同时加强经济社会基础设施建设。阮春福强调，工业具有重要意义，其有助于给当地劳动者带来许多就业机会并增加预算收入。他指导茶荣省加强发展该领域，而首先是加工工业及清洁能源产业。该省继续通过丰富投资形式，调集所有资源来促进该省发展；集中建设并完善投资经营环境；大力构建创新创业生态圈。阮春福要求，茶荣省落实好民族及宗教工作；为降低贫困户及贴近贫困线家户比率付出更大努力。与此同时，不许忘记社会民生保障工作。在此精神下，阮春福要求，茶荣省保障好政治安全及社会安全秩序；集中超额完成2017年经济社会发展任务及目标，推动茶荣省日趋向前迈进，为全国取得成就作出贡献。（越通社-VNA）