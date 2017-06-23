越通社胡志明市——越南政府总理阮春福23日来到胡志明市，对该市2017年上半年核心工作任务执行情况进行调研时已强调 ，“中央不是城市所面临的挑战的旁观者，并要求中央各部门和行业积极参与, 各尽其责，与胡志明市同行。



据胡志明市领导的报告显示，2017年上半年，胡志明市经济增长率达7.76%，其中服务领域增长7.4%（占城市经济结构比重的58.2%），领先全国；工业和建筑领域增长7.2%，农业领域增长5.9%；服务业商品零售总额达451万亿多越盾，增长10.3%；接待国际游客量达280万人次，增长14.7%以及旅游营业收入达53万亿越盾，增长12%。胡志明市以其特殊地理位置和国民经济的重要作用已成为投资者最具吸引力的目的地。

涉及到新山一机场扩建问题，阮春福指出，龙城机场建设项目可能到2025—2027年才完成，所以首先要扩建新山一机场，政府将指导有关单位尽快寻找适合的组织和专家，促进项目的实施。

越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁强调，城市承诺力争完成既定的经济发展目标，国家财政收入超出既定目标，同时，加大行政手续改革力度，力争今年9月开展投资一站式审批。此外，城市将严厉处理垃圾和交通拥堵等引发舆论关注的问题。

阮春福在发表总结讲话时强调了胡志明市30年来革新以来以及2017年上半年所作出的贡献。阮春福指出，胡志明市正面临的挑战之一是完成2017年全年国内生产总值增长目标，上半年增长率达7.76%，那么下半年以及后续几年增长率须达8.5%。阮春福强调，这是一个重大的目标，胡志明市遇到困难意味着全国遇到困难，“其体现胡志明市对全国共同增长的责任”。

阮春福还强调，胡志明市竞争力指数不断下降，未能与该市的发展潜力和优势相称。阮春福说，城市内涝、交通拥堵、空气污染等问题仍未能得到缓解，是导致该市竞争力下降的原因之一。阮春福要求该市党委和政府集中精力破解交通基础设施等经济社会发展瓶颈，继续当好改革创新火车头。

阮春福强调，胡志明市的发展方向是成为一个东西汇聚、重视人文价值、维护越南南部文化价值的全球城市，为越南在融入国际社会中确立国家地位做出贡献。

阮春福重申，胡志明市应发展成为具有影响力和创新力的经济中心，成为国家可持续发展、深度融入地区乃至世界经济的重要引擎。阮春福强调了胡志明市的核心价值，包括：智慧基础设施、智慧管理、尊重居民声音、塑造文化居民形象的城市。胡志明市需实现包容性增长，人人都能享有经济公平、平等享有发展机会。胡志明市应为有抱负的创业者提供便利的创业环境。

与此同时，阮春福要求胡志明市同首都河内一道努力率先成为全国创新创业中心，也是世界教育和卫生中心。

阮春福建议胡志明市采用先进技术改进城市管理工作，其中以人民和企业为中心，进而促进智慧城市发展。基于此精神，阮春福还要求胡志明市采取有效的措施对企业和人民对该市营商环境和生活环境的满意度进行准确的评估。

为完成此任务，阮春福要求该市政府干部不断努力创新，寻找新做法，瞄准新突破口。他强调，政府将为胡志明市的新做法提供支持。（越通社-VNA）