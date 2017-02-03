阮春福总理：确保春节后各项工作尽快步入正常工作轨道

越通社河内​——2月3日，越南政府总理阮春福主持召开2017丁酉鸡年首个政府例行会议。会议上，阮春福总理要求各部委行业抓紧时间开展生产经营活动，确保春节后各项工作尽快步入正常工作轨道。阮春福总理指出，第十四届中央政府已经执政近10个月，初步得到广大人民群众的信任，因此，中央政府应狠抓落实，加强经济社会管理，做好2017年中央和国会所提出有关国防安全、国家外交等的工作任务。阮春福总理强调，中央政府将在新一年里大力推进廉洁、行动型和服务型政府建设，抓紧推进有关促进企业发展的35号决议落到实处，切实做好食品安全保障工作，促进旅游业发展，并将其视为国家经济的支柱产业。阮春福总理认为，政府近日发布有关实行电子签证的通知将为旅游业发展创造便利条件。阮春福总理要求各部委行业继续推动农业，尤其是智慧农业产业发展，同时保障人民的生产生活环境，绝不能以牺牲环境为代价换取经济的快速增长，以及实现国家包容性增长等。此外，应及时掌握国际局势动向，包括正在部分国家兴起的贸易保护主义、民族主义，关注国内自然灾害形势，为人民创造长期稳定的生产生活环境。据报告，2017春节期间，年货供应充足，价格稳定，质量达标，越南货占据国内市场的优势地位，售卖假冒伪劣商品现象较往年减少。春节期间，各地方政府向200万名国家有功者赠送总价值为4310亿越盾的慰问品，向29.7万家户发放1.4万多吨大米，并从中央预算拨出1万亿越盾，协助扶助对象、困难群众过上一个温暖的春节等。春节期间，尽管没有发生严重交通拥堵现象，但全国共发生368起交通事故，导致203人死亡，417人受伤，其中道路交通事故360起，导致197人死亡，406人受伤等。阮春福总理在发表总结讲话时评价，全党、全军、全民以及整个政治体系在春节期间已做好春节期间走访慰问工作，确保人民群众，尤其是优抚家庭、贫困人口等能过上一个快乐、祥和的春节；确保年货供应充足，价格稳定，社会稳定、治安秩序良好，各文化活动已满足人民群众娱乐需求。然而，阮春福总理对春节期间交通事故、打架斗殴、火灾等的发生表示担忧。值得一提的是，今年春节来临，下级向上级领导送礼现象减少70-80%，阮春福总理对此表示欢迎并认为，这是干部职工遵守越共中央书记处和政府总理的指导意见的充分体现。提及2017年的任务时，阮春福总理要求的部委行业和各地方政府继续采取强有力措施确保春季庙会的治安秩序，同时要求干部和公务员严格遵守禁止上班时间内离开岗位参加庙会或使用公务车参与庙会等的相关规定。另一方面，阮春福总理要求有关部委行业集中解决企业生产经营活动中的困难，促进农业结构调整，加快推进国企股份制改革进度，大力推进基础设施建设项目。此外，阮春福总理要求全力以赴确保农业生产稳定，同时进一步提高旅游服务质量，进而提升游客量并成功实行电子签证，推进行政审批制度改革，促进创新创业等。会上，与会代表听取《关于实行国家垄断的货物、服务和地盘的决定》草案、《森林保护与发展法》草案、2018年法律建设工作计划等并对其进行讨论。（越通社——VNA）