阮春福总理：消除体制性障碍促进农业产业发展

越通社河内——2016年对越南农业产业是一个十分艰难的一年，干旱、洪涝、海水入侵等自然灾害连绵不断，但在整个政府体系的果断领导下，2016年下半年，农业产业已恢复增长势头。这是越南政府阮春福在农业与农村发展部本月26日举行的年终视频会议上所作出的评价。2016年，越南北部遭60年来最寒冷天气，南中部和西原地区遭历史性干旱，九龙江平原遭100年来最严重的干旱和海水入侵，最近南中部8省遭特大洪水袭击。据统计，全国自然灾害死亡人数253人，经济损失39万亿越盾（约合18.57亿美元），70万公顷水稻与农作物受损，1400多艘船只受损和被淹。 2016年前6个月，越南农业增长率下跌0.18个百分点，大米、咖啡、橡胶、虾类产品等越南主要出口商品在出口量和出口额方面均出现下降。越南农业与农村发展部部长阮春强表示，2016年全年越南农业增长率为1.2%。这是中央和各地方政府、农民群众的巨大努力。农业产业已提出2017年将农林水产品增长率为2.5%至2.8%、农业生产总值增长率为3.0%至3.2%、出口额为320至325亿美元、森林覆盖率为41.45%、达到新农村建设标准的乡达28%至30%等的目标。阮春福在会议上发表讲话时强调，越南农村地区劳动力占全国劳动力总数的40%。2016年越南自然灾害造成经济损失近17亿美元，直接影响全国经济发展。基于各级部门的坚定决心，农业产业仍保持增长势头，支撑整个国民经济的发展，为保障和改善民生事业作出巨大贡献。值得高兴的是，今年高科技农业模式出现在诸多省市，并取得良好成果，农民生活条件 逐步改善。阮春福指出，农业领域的最大限制是自然灾害、农业企业能力较低、农业科技应用方面仍存在不足，食品安全、农产品电子商务未得到应有的关注、农业领域的监察体系不达标等。阮春福强调，农业与信息技术、旅游业仍是越南在第四次技术革命中的优势，因此，提高农业生产总值、促进农业品牌化是农业部当前最迫切的问题。此外，应大力推进农业结构调整、关注灾后重建工作、提升农产品价值、推进土地制度改革完善分配机制、消除体制性障碍，切实推动农业产业发展。（越通社-VNA）