阮春福总理检查第二海军区海岸防卫火箭旅的备战训练工作

越通社平顺省——值此纪念平顺省完全解放42周年之际，4月19日下午，越南政府总理阮春福赴该省检查第二海军区海岸防卫火箭旅的备战训练工作。听取海岸防卫火箭旅领导的工作报告后，阮春福已直接检查海岸防卫火箭旅的技术设备的使用和保管任务落实情况，听取有关部分现代武器装备的报告，走访慰问海岸防卫火箭旅的干部和战士们。阮春福在海岸防卫火箭旅的传统金册上留言时写道，希望海岸防卫火箭旅同志们弘扬越南人民军、英雄海军军种的优良传统以及“胡伯伯部队——海军战士的”团结一心、随时作战、善于训练、严守纪律的品质，建设强大高效的海岸防卫火箭旅，对维护祖国神圣海洋岛屿和大陆架的主权作出应有贡献，不愧于党、国家和人民的信任。海岸防卫火箭旅成立于2006年，其责任是独立地或同各海军力量、军兵种和其他有关力量配合，牢牢捍卫祖国南方海洋岛屿和大陆架的主权。近期，海岸防卫火箭旅已有效开展备战任务，多措并举建设正规、精锐和现代的海岸防卫火箭旅。此外还主动同各有关单位和地方政府和人民密切配合把握情况，不使自己在任何情况下陷入被动状态，同地方政府和有关机关配合做好群众工作、防汛工作、搜寻救难和灾民救援工作等。此前，阮春福前往设在平顺省的胡志明博物馆敬香。（越通社——VNA）