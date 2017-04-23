阮春福总理：朔庄省应集中扩大具有优势的高产水稻和果树种类种植面积

越通社朔庄省——4月23日，越南政府总理阮春福和政府工作组已到朔庄省，对该省经济和社会发展情况进行调研。

据朔庄省领导的报告，朔庄省主要居住着京族人（65.16%）、高棉族人（28.92%）和华族人（5.88%），海岸线长达72公里，拥有海洋经济发展潜力，尤其是水产养殖与捕捞、海运和海洋旅游。

2016年，朔庄省接待游客量113万人次，其中国际游客3.4万人次。全省新注册企业数量339家。文化社会领域有好转，做好社会保障工作，人民生活水平不断得到改善。畜牧业继续发展。水产产量增长8%，海洋捕捞产量达6.2万吨。朔庄省虾产量位居全国第一。





阮春福认为，朔庄省是九龙江三角洲最贫困的三个省份之一，该省需更加关注创业和提高当地人力资源质量。他同时高度评价该省在经济社会发展方面所取得的成果，同时指出该省仍存在的不足之处，如经济结构转型缓慢，农业比例较高，但收入低，人均收入仍较低；气候变化影响到该省经济的风险较大；基础设施仍较差、贫困人口比例高等等。

阮春福在提及推动朔庄省经济社会发展的措施时认为，需在贯彻落实党、政府各大主张的基础上解决九龙江三角洲综合难题。要求朔庄省主动研究、寻找好方法，不等待中央的援助。

阮春福建议朔庄省应集中扩大该省拥有优势的高产水稻和果树种类种植面积。此外，增加牛群数量也是该省摆脱贫困的一个走向。阮春福建议朔庄省力争成为九龙江三角洲养虾大省之一。此外，该省需关注推动工业发展，解决好就业问题，可再生能源也是该省一大优势。

关于2017年任务，阮春福建议朔庄省落实好政府 关于改善投资环境的主张和决议，从而为企业营造良好的营商投资环境，指导完成所提出的各目标任务。他同时要求朔庄省注重环境保护工作。





*在朔庄省调研期间，阮春福已参观了朔庄市诚信粮食加工厂的大米加工生产线；参观美川县大心乡庆宠有限公司养虾模式。



在朔庄省期间，阮春福还看望慰问越南英雄母亲刘氏四和武装力量英雄黎黄霜。（越通社—VNA）