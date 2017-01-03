阮春福总理：智慧农业是平福省的发展突破口

平福省连接越南东南部与西原地区并与柬埔寨接壤, 该省是东南部土地面积最大的省份，也是该地区最贫困的省份。该省主要产品包括橡胶、胡椒和腰果，2016年，农产品价格波动和长期干旱等对该省农业生产造成严重影响。

会上，阮春福总理对平福省重建20年来的发展成就表示赞扬并指出该省在实施经济社会发展任务的不足之处和缺陷。阮春福建议，平福省应大力创新并找准突破口，即靠智慧农业致富。其中注重绿色蔬菜生产，在国际市场上塑造越南农产品品牌形象并提高其竞争能力。

基于此精神，阮春福总理要求平福省做好规划工作，采取强有力措施保护森林，促进林业农业发展，为贫困人口，尤其是少数民族同胞解决土地短缺问题。

阮春福强调，该省应将高科技农业视为对贫困问题的解决方案，建议该省采用高质量农业服务合作社模式，建立大规模的农业企业，进而有效服务于农业结构调整和新农村建设事业。

值此机会，阮春福总理于1月2日上午出席平福省明心水泥厂建设项目动工兴建仪式并赴同帅（Đồng Xoài）市参观平福省高科技农业中心的高科技农业生产基地。

当天上午，阮春福总理同原越共中央总书记黎可漂、原国家主席阮明哲、政府副总理张和平、胡志明市市委书记丁罗升等领导一同出席平福省重建20周年（1997.1.1-2017.1.1）纪念典礼。

20年来，平福省经济社会不断取得发展成绩。经济增长率保持较高水平，人均GDP增加7倍并高于全国平均水平。经济结构调整出现积极变化，其中农业所占比重减少一半；国家预算收入增加23倍等。该省提出2020年人均地区生产总值（GRDP）达6110万越盾，贫困户比率降至1%以下，2030年发展成为南部富强文明省份之一等的目标。

可以说平福省所取得的成绩离不开越南党和政府的关心以及各部委行业和国际友人的帮助与支持。阮春福总理发表总结性讲话时要求平福省进一步做好扶贫济困工作，保障社会民生，为当地居民快乐过年创造便利。与此同时，阮春福要求该省确保国防安全，维护国家主权和边界线安全，保障当地社会治安秩序，做好民族和宗教等工作。（越通社——VNA）