越通社河内——在8月30日举行的越南政府8月份例行会议上，政府成员就完成2017年经济社会发展指标的措施深入讨论，同时对有关2017年国家财政预算执行情况、2018年财政预算的报告，2018-2020年阶段国家财政预算计划草案，2018年中央资金分配方案及其他社会民生问题等提出意见。



30日下午，越南政府总理阮春福在会议上作结论时，已强调了各部委行业在9月份和2017年后几年要立即展开的重要任务。



阮春福对各部委行业和地方政府、各组织、个人和企业在落实2017年计划中的13项经济社会指标所付出的不懈努力。为了实现全年计划目标，阮春福责成各部委行业和地方政府、集团、总公司继续对每一个指标进行核查，采取果断措施，将目标任务落实到位，决不能忽视。



关于2018年经济社会发展计划，阮春福要求计划投资部、财政部对2017年的情况和结果进行评估，仔细分析国内外局势，对2018-2020年阶段的目标进行核查，从而提出具体的措施。



阮春福要求财政部对国家预算收支的指标进行核查，确保财政收支平衡，同时强烈打击贸易欺诈、欠税等等。与此同时，加大对研发的投资力度，大力减少经常性开支等。



对于2017年9月和后几年的具体任务，阮春福要求继续加大各级行政手续改革。“目前许多部委仍存在不足之处，尚未营造出有利于人民与企业的平台。与企业同行，政府已做得到，但下属机构仍未做好，甚至部分政府下属机构在企业办理手续过程中还给他们增添麻烦。”阮春福强调。



阮春福指出，为生产经营活动提供一切便利条件是政府当前十分关注的问题。



为了进一步促进企业的生产经营活动，阮春福要求国家银行从现在到2017年底继续将贷款利率下调0.5%。在与企业同行的同时，要确保信贷增长21%以上，并对信贷领域中的违规行为采取严厉的处罚手段。



为了加快基建投资资金和ODA资金的到位进度，阮春福责成计划与投资部按照政府的决议进行资金分配，同时对直接处理公共投资资金的单位进行监督检查。



对于引发人民和企业强烈不满的问题—按照建设、经营、转让（BOT）模式的工程项目收费问题，政府总理指导财政部、交通运输部对BOT项目总投资额、收费额和收费时间进行核查评估，同时提出具体措施，并于9月份上报政府。



对于农业发展、预防自然灾害等领域，阮春福建议农业部门确保实现增长率3.05%，农产品出口额达350亿美元的目标计划。



此外，阮春福责成医疗卫生部和河内市人民委员会密切配合，尽快控制和扑灭登革热病和手足口病等疫情。



教育培训部有责任为2017-2018新学年开学典礼做好一切准备工作，尤其是在遭受洪水灾害的地区的新学年准备工作。（越通社-VNA）