阮春福总理：平顺省力争旅游业收入占该省GDP的15%以上

越通社平顺省——4月18日下午，越南政府总理阮春福和中央各部委行业领导代表组团莅临平顺省考察，这是越南南中部省份，拥有长达近200公里的海岸线，是越南四大渔场之一，也是拥有越南最佳旅游目的地之一—美尼角的省份。



平顺省在海洋、森林、农业、矿业、旅游业和能源等方面拥有巨大发展优势。此外，该省一年四季都是晴朗的天气，拥有许多干净的海滩，美丽的自然风光，交通便利等条件，让平顺省日益成为越南一大旅游中心。



2016年，该省经济继续保持增长之势，省域内总产值增长7.42%，预算收入约达8.61万亿越盾，超额完成目标。全省已有38个乡达到新农村标准，占全省的39.6%。



平顺省大力促进旅游业发展。2016年，该省接待游客量达452.18万人次，旅游营业收入达9.046亿越盾。今年第一季度，该省游客接待量继续呈现同比增长之势。



中央各部委领导代表强调，平顺省应注重挖掘海洋经济潜力。代表们认为，若该省加大交通基础设施建设的投入力度，未来时间，平顺省可将旅游业发展成为尖端经济产业。各位代表建议平顺省应推出更多优惠政策，大力吸引投资商对该省投资，从而加强基础设施建设，打造出颇具吸引力的旅游产品，让平顺省成为越南乃至世界的旅游胜地。



越南政府总理阮春福表示，平顺省在经济社会发展方面拥有巨大优势。阮春福表彰平顺省所作出的努力和所取得的结果，同时坦率地指出该省仍存在的不足之处。阮春福认为，平顺省在经济发展过程中仍未实现突破，扶贫未能达到预期目标，海洋经济和旅游发展潜力仍未得到充分挖掘等。



阮春福建议，平顺省未来继续促进服务型旅游、加工工业和农业，尤其是高科技农业发展，力争将该省发展成为南中部沿海强省。强调旅游发展目标，阮春福希望平顺省力争将旅游业收入占该省GDP的15%以上。阮春福同时要求平顺省集中于研究推出海洋经济发展与保护海洋岛屿主权相结合的措施。