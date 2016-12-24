阮春福总理：坚定不移严厉打击毒品犯罪为各家各户带来幸福

越通社河内——12月23日下午，越南政府总理阮春福主持毒品犯罪预防打击和禁吸戒毒工作视频会议。越南政府常务副总理张和平、副总理武德儋、各有关部委行业和全国63个省市代表出席会议。阮春福在致开幕词时指出，虽然多起重大毒品犯罪案件陆续被破获并得到严厉处置，但毒品犯罪人数却不下降，青年和部分居民吸毒人数不断增加。因此，若不及时采取更强有力的措施以及没有整个政治体系的积极参与，毒品犯罪情况将会日益恶化。公安部副部长黎贵王表示，世界和地区毒品犯罪现状致使越南毒品犯罪情况更加严重复杂化。毒品来源大部分都是从国外进口而来，越南毒品犯罪正在得到控制，但依然隐藏着诸多复杂且难以预料的因素。另一方面，禁吸戒毒工作结果不如所愿。劳动荣军与社会部副部长阮仲谈指出，许多地方没有真正重视禁吸戒毒工作也是吸毒人数猛增的主要原因之一。阮春福在会上发表结论性讲话时强调，毒品犯罪预防打击和禁吸戒毒工作非常需要整个政治体系、家庭和社会的积极参与和高度决心，进而给各家各户带来幸福。阮春福要求边防、海警、公安和航空力量加大打击毒品犯罪力度和制裁力度，劳动荣军与社会部拓展有效的戒毒模式，卫生部继续加快应用有效医疗技术等。（越通社—VNA）